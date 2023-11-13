بالفيديو.. المرور: فتح طريقي الإسكندرية الصحراوي والساحلي وكثافات بميدان عبدالمنعم رياض

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى" تفاصيل الحالة المرورية، اليوم الاثنين.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إنه تم فتح طريق الإسكندرية الصحراوي والطريق الساحلي بعد الإغلاق عدة ساعات بسبب الشبورة الكثيفة التي ظهرت بشدة مع منتصف اليوم وحتى بعد الفجر، وتم الإغلاق للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وناشدت قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة واتخاذ كل التدابير اللازمة.

وأضافت أن ميدان عبدالمنعم رياض يشهد كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وفي شوارع أخرى سنجد سيولة مرورية، وعلى طريق الكورنيش سنجد كثافات مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري.

وتابعت، أن الكورنيش المتجه إلى المؤسسة يشهد بعض الكثافات المرورية، ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية مستمرة حتى العباسية، وعند الاتجاه من غمرة إلى العباسية سنجد سيولة مرورية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، وهو ما ينطبق على المتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.