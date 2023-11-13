برلماني: وزير الشباب يوافق على إنشاء فرعين لنادي الرواد بالعاشر من رمضان

أعلن النائب ثروت سويلم، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،علي قرار الجمعية العمومية لنادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان ، بإنشاء فرعين للنادي أحدهما علي مساجد ١١٧ قدام والأخر مساحته فدان واحد .

وأكد سويلم في تصريحات صحفية اليوم، أن لجنة الشباب بالبرلمان ، ناقشت طلب إحاطة أمس ، بشأن رفض وزارة الشباب قرار الجمعية العمومية في عام ٢٠٢٢، بالتعاقد مع كبري الشركات المتخصصة لإعداد التصميمات والرفع المساحي، ونم بالفعل التعاقد وبعد ٨ أشهر رفضت الوزارة هذا المشروع الحلم.

وتساءل سويلم عن أسباب رفض الوزارة لذلك المطلب الحيوي حيث أصبح النادي مكتظ بالأعضاء ولا يستطيع الموقع الحالي أن يسع تلك الأعداد الكبيرة.

وأشار إلي أنه عقب الاجتماع تواصل مع وزير الشباب، الذى أكد أنه سيتواصل مع وزير الإسكان بزيادة حق الانتفاع من عصر سنوات الي ٢٥ عامل، وذلك حرصا علي حقوق النادي ، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي علي تلك الجهود الكبيرة التي بذلها من أجل إعطاء نادي الرواد.