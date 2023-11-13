منظمة الطاقة الفلسطينية: غزة بحاجة إلى الوقود لاستئناف عمل المستشفيات والمرافق الأساسية

أكد رئيس منظمة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، اليوم الاثنين، أهمية إدخال الوقود لقطاع غزة لاستئناف عمل المرافق الأساسية مثل ضخ المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي حتى لا تنتشر الأوبئة بين المواطنين، وتشغيل المولدات بعد إعادة تشغيل المستشفيات.

وقال ملحم ـ في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، "إن قطاع غزة خسر مصادر الطاقة المستدامة بشكل كامل نتيجة قطع الجانب الإسرائيلي لجميع مصادر التيار الكهربائي وخاصة الذي يغذي محطة التوليد والإنتاج الوحيدة في القطاع، ولذلك تم اللجوء لاستخدام الوقود لتشغيل المولدات الاحتياطية".

وأضاف أنه تم الاعتماد على عمل المولدات في المستشفيات والمرافق الحساسة ومراكز إيواء اللاجئين والنازحين لفترة طويلة ما أدى إلى نفاد مخزون الوقود، فيما خرجت كثير من المستشفيات عن الخدمة نتيجة لذلك.

وتابع" أن الجانب الإسرائيلي كان قد قدم عرضا لإدخال 2000 لتر ثم تم تخفيضها إلى 300 لتر وهو ما يشغل مولدا واحدا لساعتين أو ثلاث ساعات، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت ألواح الطاقة الشمسية حتى لا تنتج أية كميات من الطاقة الكهربائية".

وأشار إلى أن معظم المستشفيات في شمال ووسط قطاع غزة خرج عن الخدمة آخرها مجمع الشفاء الطبي الأكبر في القطاع والذي يقع تحت حصار، وتم إجلاء معظم المرضى والجرحى منه عدا الحالات المستعصية والعناية المركزة، كما يتم استهداف كل من يخرج منه.