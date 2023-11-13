حدث في 13 نوفمبر .. انتفاضة شعبية مصرية ضد الاحتلال البريطاني ومذبحة يوم القديس برايس

في الثالث عشر من نوفمبر، نقدم لك نظرة موجزة عن ما جرى في هذا اليوم عبر تاريخ العديد من السنوات، فإنه يمثل يوماً مهمًا حافلًا بالأحداث التاريخية والسياسية والاجتماعية التي ساهمت في تشكيل مسار العالم.
ونستعرض معًا مجموعة متنوعة من الأحداث التي وقعت في يوم الثلاث عشر من شهر نوفمبر خلال سنوات مختلفة، مما يُظهر التنوع والغنى التاريخي والثقافي الذي يرتبط بهذا التاريخ المميز كالتالي:
- اندلاع انتفاضة شعبية في مصر ضد الاحتلال البريطاني والحكومة التي يرأسها محمد توفيق نسيم باشا وذلك بعد خمسة سنوات من قيام حكومة إسماعيل صدقي بإلغاء «دستور 1923» الذي كان يضمن قدر كبير من السلطة للشعب وأصدرت بدلًا منه «دستور 1930» الذي منح الملك سلطات في تعيين وعزل الحكومات، وذلك بعد تصريحات السير صمويل هور وزير الخارجية البريطانى في قاعة «جولد هول» في لندن تناول فيه الحديث عن الدستور المصرى، وقال إن بريطانيا نصحت بألا يعاد دستور ١٩٢٣ ولا دستور ١٩٣٠ فالأول غير صالح للعمل والثانى لاينطبق على رغبات الأمة.
- ميلاد الشاعر والكاتب الراحل عبد الرحمن الخميسي، الذي برع في مجالات متعددة من الأدب، بدءًا من الشعر والقصة، وصولاً إلى المسرح والتمثيل، وكذلك تأليف الموسيقى والأغاني. يُعرف الخميسي بصوته الذهبي وإسهاماته الكبيرة في الفنون والثقافة.
- يصادف هذا اليوم العالمي لللطف، حيث يحتفل به في 13 نوفمبر من كل عام. يعود تأسيس هذا اليوم إلى عام 1997، حيث استضافت حركة اللطف العالمية المؤتمر الأول في طوكيو بهدف تعزيز القيم الإنسانية والتسامح في جميع أنحاء العالم.
- أصدر ملك إنجلترا إيثل ريد الثاني أوامرًا بـ "مذبحة يوم القديس برايس"، حيث تم قتل جميع الدنماركيين في إنجلترا. هذا الحدث أدى إلى تصاعد التوترات بين إنجلترا والدانمارك في تلك الفترة.
- ألقى زعيم منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، خطابًا تاريخيًا أمام الأمم المتحدة. أكد فيه على أهمية قضية الشعب الفلسطيني وحقه في التحرر من الاستعمار والظلم.
- أعلن رونالد ريغان ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقاد البلاد كرئيس للولايات المتحدة في الفترة من 1981 إلى 1989.
- نفذ سلطان العجلوني عملية في معسكر إسرائيلي قرب الحدود الأردنية، أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي وأسر العجلوني نفسه.
- وقع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أمرًا تنفيذيًا يسمح بالمحاكم العسكرية للأجانب المشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة.