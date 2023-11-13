حدث في 13 نوفمبر .. انتفاضة شعبية مصرية ضد الاحتلال البريطاني ومذبحة يوم القديس برايس

في الثالث عشر من نوفمبر، نقدم لك نظرة موجزة عن ما جرى في هذا اليوم عبر تاريخ العديد من السنوات، فإنه يمثل يوماً مهمًا حافلًا بالأحداث التاريخية والسياسية والاجتماعية التي ساهمت في تشكيل مسار العالم.

ونستعرض معًا مجموعة متنوعة من الأحداث التي وقعت في يوم الثلاث عشر من شهر نوفمبر خلال سنوات مختلفة، مما يُظهر التنوع والغنى التاريخي والثقافي الذي يرتبط بهذا التاريخ المميز كالتالي: