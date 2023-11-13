ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل ضابط وجندي كوماندوز خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ توغله بريا في قطاع غزة يوم 31 أكتوبر الماضي إلى 45 ضابطًا وجنديًا.

وأشار الجيش، في بيان له أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن القتيلين اللذين لقيا حتفهما، أمس هما الميجور يساكر ناتان 28 عامًا، وهو ضابط في لواء الكوماندوز، والسارجنت إيتاي شوهام 21 عاما، من روش هاعين، وهو مُقاتل في لواء المغوار، وسقطا في معركة شمال قطاع غزة.

وتبلغ الحصيلة النهائية للقتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ بداية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي 363 جنديًا وضابطًا، إلى جانب 59 شرطيًا و10 أفراد من جهاز الأمن العام "الشاباك".