تعرف على برنامج الأهلي بعد عودة كولر من سويسرا استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني

حدد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، برنامج الفريق الأحمر خلال فترة توقف الدوري لظروف الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري، وخوض منتخب مصر مباراتيه أمام جيبوتي وسيراليون فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم القادمة، بعد العودة من سويسرا وانتهاء الإجازة التي حصل عليها فى الأهلي.

ومنح مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه راحة 7 أيام بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري، خلال فترة توقف المسابقة الحالية لظروف الأجندة الدولية في شهر نوفمبر، على أن يعود الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش.

وتوجه كولر وجهازه المعاون إلى سويسرا لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته قبل العودة إلى القاهرة مجددا وقيادة تدريبات الأهلي، خاصة أنه لم يسافر فى التوقف الدولي السابق لشهر أكتوبر وسافر إلى الغردقة لقضاء تلك الإجازة.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن اللقب، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثاني، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا، هو الحكم الرابع للمباراة.