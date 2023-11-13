وكيل تعليم القاهرة تتفقد مدرسة النصر الرسمية لغات

تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الإثنين، مدرسة النصر الرسمية لغات التابعة لإدارة باب الشعريه التعليمية.

كان فى إستقبالها نيفين عبد الملاك مدير عام الإدارة، وعاطف وصفى مدير المدرسة، وقد تابعا سير العملية التعليمية بالفصول التعليمية وسجلات التحضير ، والمعامل ، والمكتبة، وذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

كما تفقدت زينب عبد الفتاح فصول رياض الأطفال مؤكدة على ضرورة ترسيخ المبادىء والقيم السامية فى نفوس الطلاب لخلق جيل صالح مفيد لنفسه ولوطنه، متمنية للجميع مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز.