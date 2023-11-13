وزارة العمل: دورة تدريبية عن التسويق والتجارة الإلكترونية لخريجي دورات التدريب المهنى بالإسماعيلية

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بدأت فعاليات الدورة التدريبية فى مجال "التسويق الالكتروني والتجارة الالكترونية"، بمركز التدريب المهنى على مدار يومين متتاليين، لخريجي دورات التدريب المهنى على مهن التبريد والتكييف والتفصيل والخياطة، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بالاسماعيلية.

وأشارت الوزارة فى بيان لها ، إلى أن الدورة تناولت موضوعات حول أهمية التسويق الإلكترونى والأعمال الإلكترونية ووسائل التسويق ومفهوم التجارة الإلكترونية، في إطار سعي المديرية نحو تغيير ثقافة الشباب نحو العمل الحر وريادة الأعمال وتكثيف حملات التوعية بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أهمية العمل الحر وريادة الأعمال ودورها فى تحقيق المستقبل والتنمية، وتوفير برامج تدريبية للشباب من الجنسين لتوضيح أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دفع خطط التنمية وتوفير فرص العمل والاستفادة من خطط الوزارة في التدريب المهني المجاني لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريرٍ للوزارة ، أن الدورة تناولت محاضرات ألقاها المهندس عمرو التكلى من إدارة التسويق الالكتروني بجهاز تنمية المشروعات وقامت بالتنظيم للبرنامج، والدكتورة جيهان عبده مدير الخدمات غير المالية بمكتب الجهاز بالإسماعيلية، حول أهمية التسويق الالكتروني والتجارة الإلكترونية، وتوضيح مفهوم الاعمال الإلكترونية، ومفهوم التسويق الالكتروني ، ووسائل التسويق الالكترونى، واختيار القناة التسويقية المناسبة للمشروع، وتوضيح مفهوم التجارة الالكترونية، واستخدامات الانترنت، ومميزات استخدام Domain name الاحترافي، ومميزات استخدام البريد الالكتروني الاحترافي، ومميزات العلامة التجارية Branding، ومميزات التكويد للمنتجات Barcode، ومميزات وكيفية عمل QR للمشاريع، والتدريب على كيفية الوصول لعملاء بالخارج ، والتعريف بأهمية موقع LinkedIn ، والتوعية باللوجو وتقييمه للمشروعات، ومبادئ وأساسيات التصوير وتقييم الصور، وخدمة Google my business ,Google التى يقدمها الجهاز.

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