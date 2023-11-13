بالفيديو.. تسهيلات كبيرة لذوي الهمم للتصويت في الانتخابات الرئاسية

استعرض الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية بجامعة الفيوم، التسهيلات المقدمة لذوي الهمم لتمكينهم من التصويت في انتخابات الرئاسة، مؤكدا أهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وقال صلاح هاشم خلال استضافته مع الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إن هناك اهتمام خاص في هذه الانتخابات على وجه التحديد بالفئات الأولى بالرعاية سواء كان كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة في هذه الانتخابات من خلال وضع مرحلتين، مرحلة ما قبل التصويت، ومرحلة أثناء التصويت، موضحا أن تم تقديم تسهيلات كبيرة من ضمنها عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تخصيص لجان خاصة للتصويت في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وأضاف صلاح هاشم: تم الاتفاق على ثلاثة إجراءات أساسية لذوي الإعاقة البصرية من خلال توفير بطاقة انتخاب عن طريق «برايل» الخاصة بالكتابة للمكفوفين، فيما تم إعداد خدمة «فيديو كول» عبر لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية بهدف التيسير وتقديم الطريقة الصحيحة للإدلاء بالتصويت، ثم مساعدتهم أثناء الإدلاء بالتصويت، بينما الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية فهناك لجان فرعية مخصصة وهناك متطوعين لمساعدة لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم.

