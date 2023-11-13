انطلاق أول مؤتمرات تحالف الأحزاب المصرية بالجيزة لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية

نظم تحالف الأحزاب السياسية المصرية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا في محافظة الجيزة، لدعم المرشح الرئاسي الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وقام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا برئاسة النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام التحالف، بإطلاق أول مؤتمراته لدعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية.

وأشرف كل من طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، وكمال حسنين رئيس حزب الريادة على هذا المؤتمر والذي حضره حشد كبير من أعضاء وقيادات تحالف الأحزاب المصرية، وأيضا المواطنون معلنين تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي كمرشح لفترة رئاسية جديدة