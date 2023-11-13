وصول سفينة المساعدات التركية لصالح غزة إلى ميناء العريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وصالح موطلو شن، سفير دولة تركيا بالقاهرة، سفينة المساعدات التركية أثناء وصولها إلى ميناء العريش البحري، في حضور اللواء محمد شريف مدير الميناء واللواء مصطفي محمد مصطفي رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، المستشار سلمي سلمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، عادل الزناتي مدير عام جمارك سيناء.

وأكد المحافظ على الجهود المصرية التي تبذلها الدولة المصرية بالتعاون مع كافة الأطراف لدعم الاشقاء الفلسطينيين، وإيصال المساعدات المتنوعة الي قطاع غزة.

وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به تركيا في دعم الاشقاء الفلسطينيين بالمساعدات الاغاثية المتنوعة وتطبيب جراح الفلسطينيين بالتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والتركية.

من جانبه أكد السفير التركي في القاهرة، قوة الروابط بين الشعبين التركي والمصري، مشيرا إلى التواصل بين الرئيسين المصري والتركي بشأن الحرب على غزة.

وأضاف أن سفينة المساعدات تحوي على 8 مستشفيات ميدانية متكاملة مجهزة بغرف العمليات ووحدات العناية المركزة، بجانب 20 سيارة اسعاف مجهزة و15 مولد طاقة وكميات من الادوية والمستلزمات الطبية الخاصة بتشغيل المستشفيات الميدانية.