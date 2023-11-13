"مصر أكتوبر" بالإسكندرية ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

نظمت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير، شرقي المدينة، وذلك مع انطلاق فترة الدعايا الانتخابية منذ يوم، الخميس، الماضي والمقرر استمرارها حتى يوم 8 ديسمبر المقبل.

وشهد المؤتمر الجماهيري، في بدايته عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، بينما دعا الإعلامي أحمد عبد الصمد، الذي يدير فعاليات المؤتمر، إلى الوقوف دقيقة حدادا على شهداء غزة ودعما للقضية الفلسطينية.

وحضر المؤتمر الجماهيري، عدد من رؤساء الأحزاب المصرية، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء تحرير الصحف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 3 آلاف من أهالي المحافظة، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والاعلام المصرية.

وخلال المؤتمر، عرضت أمانة الإعلام بالإسكندرية فيلما تسجيليا بعنوان «هنكمل المشوار»، استعرض عددا من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة بمحافظة الإسكندرية وعلى رأسها مشروع بشاير الخير، ومحور المحمودية وتطوير بحيرة مريوط وتطوير مينائي الإسكندرية والدخيلة، فضلا عن مشروعات تطوير التعليم والمبادرات الصحية، وعشرات المشروعات في جميع ربوع مصر.

وفي بداية كلمتها رحبت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بالحضور، وقالت إن الحزب يتشرف بدعم المرشح عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة لاستكمال الإنجازات وخطة التطوير فى الجمهورية كافة.

وأضافت خلال كلمتها فى مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، أن مصر لديها تحديات خارجيا وداخليا لابد من قيادة قوية لمواجهتها والوقوف ضد أى عدو.



وأشارت إلى أن المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى قدم مبادرات قوية وهامة لدعم المصريين اهمها حياه كريمة قائلة: ولو كانت المبادرة الوحيدة التى قدمها للمصرين كنا انتخبناه بردو لما حققته من نجاح كبير".

وأكدت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يكفيه إطلاق مبادرة «حياة كريمة» التي غيرت وجه الريف المصري، والمعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، مشيرة إلى أن المواطن المصري كان خير سند للقيادة السياسية وخير داعم للدولة المصرية حتى في أصعب التحديات التي واجههتها مصر إقليميا وعالميا.

وطالبت من جموع المصريين المشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية والتصويت بنعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

ومن جانبه، طالب اللواء أشرف أبو المحاسن، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع ودعم الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات التي تحققت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم استقرار الدولة المصرية.

وبدوره، رحب المهندس أحمد حلمي أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، بالسادة المشاركين في المؤتمر، وأكد علي إن الحزب يدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها منذ نحو عشر سنوات وستستمر خلال الفترة القادمة، مستشهدا بالمشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بمدينة الإسكندرية وعلى رأسها مشروع بشاير الخير بمراحله المختلفة ومحور المحمودية.

وأضاف حلمي: «نؤكد دعمنا الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وندعو جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة وتجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة».

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية كان لها نصيب كبير فى التطوير منها مشروع بشاير الخير ومحور المحمودية الذى استطاع ربط بين شرق الإسكندرية وغربها فى اقل من 30 دقيقة، مؤكدا ان ما حققه المرشح عبد الفتاح السيسى لم يُحقق منذ 30 عاما.



كما تحدث عن مشروعات استطاع الرئيس تطويرها منها بحيرة مريوط وتطهيرها لزيادة الثروة السمكية مؤكدا أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية فى التطوير والجميع تثق فى قدراته لاستكمال المسيرة قائلا: "نثق جميع ونصطف حول المرشح عبد الفتاح السيسى"، ودعا أهل الإسكندرية للمشاركة فى الانتخابات الشهر المقبل للإدلاء بأصواتهم.



ومن جهته، أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أننا متكاتفون حول هذه القيادة السياسية لاستكمال مشروعات حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب: «أننا سنكمل المشوار والمسار الذي بدأناه في ثورة 30 يونيو عام 2013 واستكمال ما بدأته الدولة المصرية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني في مختلف أنحاء الدولة المصرية».

وبدوره، قال النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: «إننا ندعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مشروع الدولة المصرية بعد ما نجحت الدولة المصرية في الانتصار في معركة القضاء على الإرهاب، بالتزامن مع البناء والتنمية والتطوير في كافة المجالات».

وفي نفس السياق، أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن دور الأحزاب فى الإنتخابات الرئاسية توعية الموطنين بأهمية الانتخابات بالنسبة لهذه المرحلة فى تاريخ مصر السياسى، ورفع الوعى لأمة فى أشد الحاجة إلى وعى سياسى عالى وناضج بما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات فى كل مكان.



وأضاف هشام عبد العزيز، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري لحزب مصر أكتوبر، إننا نحتاج نحتاج لربط ما يحدث فى أرض الواقع والتحديات التى تمر بها الدولة المصرية واستغلال الظرف السياسى الأهم للمنصب الرفيع لجمهورية مصر العربية للدعوة للمشاركة بشكل كبير فى هذه الانتخابات.



وأوضح هشام عبد العزيز، أن المشاركة فى هذه الانتخابات سيعمل على بعث رسالة مهمة للعالم لدور مصر للاصطفاف الشعبى والوطنى حول الدولة المصرية، لذلك فالانتخابات والمشاركة مهمين، مشيرا إلى أن الحزب يسير فى خطين وهما الدعوة العامة للمشاركة وتوعية الشعب المصرى بأهمية المشاركة، والأمر الثانى أن للحزب حملة دعائية للمرشح الخاص به وهو الرئيس السيسى الزعيم التاريخى للأمة المصرية.

وفي ختام المؤتمر الجماهيري، أكد المشاركون علي تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مزيد من الاستقرار والأمن والأمان ومزيد من البناء نحو طريق الجمهورية الجديدة مثمنين قرارات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في غزة وفلسطين.