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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد عودة مدافع الزمالك للتدريبات الجماعية بعد غياب طويل

الونش مدافع الزمالك
الونش مدافع الزمالك
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يخوض محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، المرحلة النهائية من التأهيل في الفترة الحالية، وذلك لعودته للمباريات مرة أخرى بعد غياب طويل استمر لقرابة العام، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي لمرتين متتاليتين.

وتقرر عودة محمود الونش للمشاركة في تدريب الزمالك الجماعي في منتصف شهر ديسمبر المقبل، على أن يواصل الأيام المقبلة التدريب بالكرة بشكل فردي لتجهيزه بدنيا والتأكد من تعافيه من الإصابة .

ويقود الزمالك حاليا معتمد جمال مدربا عاما مؤقتا لحين التعاقد مع المدرب الأجنبي، على أن يستمر معتمد مع الجهاز الفني الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية في نسخة 2019 على حساب فريق نهضة بركان المغربي. 

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