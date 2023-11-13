رفع درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار وموجة الطقس السيئ.. خبراء: تنظيف مخرات السيول يساعد في الزراعة والصناعة.. ولا بد من الاستفادة بكل قطرة مياه

تسعى وزارة التنمية المحلية وغيرها من الوزارة إلى جانب المحافظات على مستوى الجمهورية للاستعداد الجيد لسقوط الأمطار، حيث تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود واستعدادات أحياء المنطقة الجنوبية لمجابهة موجة الطقس التي تمر بها البلاد ومنها مراجعة أعمال الصيانة الشاملة لمعدات شفط المياه وتمركزها بنطاق المنطقة لضمان التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، الى جانب خطة التطهير الدورية لبيارات محطات الرفع وشنايش وبالوعات الأمطار ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية، ولا سيما الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري، وذلك باستخدام المعدات المتنوعة لضمان التعامل الفوري مع تجمعات المياه.



المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة

وأشار عبد المنعم، إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسين وفنيين ومشرفين للتعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة، وكذا لاستقبال شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي والاجهزة المعنية.

وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية تم وضع خطة لاماكن توزيع شفاطات المنطقة ليتم توفير ٢٧ شفاط لخدمة احياء المنطقة الجنوبية والتعامل الفوري خلال الطوارئ مؤكدة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل اللحظي مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

كما وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رؤساء أحياء المنطقة برفع درجة الاستعداد وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء، مؤكدة استمرار المرور الميداني لمراجعة إجراءات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء مع إزالة كافة الوصلات العشوائية وغير المؤمنة وإصلاح الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة حفاظًا على أرواح المواطنين.

يأتي ذلك في ضوء الاستعدادات القصوى لما تقوم به المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة من استعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار واتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظًا على الصالح العام طبقا للتقارير المعلنة من هيئة الارصاد وتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وفي هذا السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، لابد من التعلم من التجارب السابقة والعمل من خلال جميع مؤسسات الدولة سواء كان وزارة التنمية المحلية أو غيرها للاستفادة بكل قطرة مياة في ظل الأزمة المالية التي تشهدها مصر خلال السنوات الماضية.

وطالب صيام، بالاستعداد الجيد السيول والأمطار عن طريق تجهيز مخرات السيول وتنظيفها جيدا الي جانب العمل على بناء مخرات جديدة في المدن الساحلية وغيرها من الأماكن المتوقع هطول أمطار فيهآ وأوضح المالكي أن هنآك دول عديدة تعتمد على مياه الأمطار بشكل أساسي في العديد من المجالات سواء كان الزراعة أو الصناعة أو غيرهما من المجالات.



وفي نفس السياق يقول محمود متولي خبير الموارد المائية، ام مصر بها كنز وهو سقوط الأمطار والسيول على المدن الساحلية لكن لم نستغلها بشكل صحيح موضحًا أن استغلال مياه الأمطار في جميع المجالات ومجال الزراعة بشكل خاص لابد وأن يكون على طاولة الحكومة للاستفادة بكل قطرة مياه من مياه الأمطار والسيول.

وأضاف متولي، ان وجود خطة محمكة لتطهير البيارات ومحطات الرفع وشنايش وبالوعات الأمطار اهم خطوة يجب العمل عليها خلال المرحلة المقبلة الي جانب التعامل الجيد مع غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية لأن غرق الشوارع والميادين خلال السنوات الماضية تجربة لابد من التعامل معها بشكل أفضل من ذلك.