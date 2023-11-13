تعرف على مواجهات الجولة الرابعة لدوري سيدات الكرة الطائرة

تنطلق اليوم الاثنين منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري سيدات كرة الطائرة للموسم الجاري 2023/2024 بمشاركة 16 فريقا مقسمين على مجموعتين.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهات المجموعة الأولى في تمام الساعة الرابعة عصرًا حيث يواجه النادي الأهلي نظيره دلفي على صالة الأهلي، ويلتقي أصحاب الجياد بـ وادي دجلة على صالة أبو الهول.

فيما يواجه الصيد نظيره الواي على صالة حسن مصطفى، ويلاقي الاتحاد السكندري نظيره الشمس على صالة الاتحاد.

ومن المقرر أن تقام منافسات المجموعة الثانية في تمام الساعة السادسة مساءً، حيث يستضيف المقاولون نظيره الطيران، فيما يواجه سبورتنج نظيره سموحة على صالة سبورتنج.

ويواجه الزمالك نظيره 6 أكتوبر على صالة الزمالك بينما يلتقي هليوبوليس بالزهور على صالة هليوبوليس.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى قبل انطلاق الجولة الرابعة كالتالي:

دلفي برصيد 7 نقاط

الأهلي برصيد 6 نقاط

وادي دجلة برصيد 6 نقاط

الشمس برصيد 3 نقاط

الاتحاد برصيد 3 نقاط

أصحاب الجياد برصيد نقطتين

الواي بدون رصيد

الصيد بدون رصيد

فيما جاء ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

الزمالك برصيد 9 نقاط

سبورتنج برصيد 9 نقاط

سموحة برصيد 9 نقاط

الطيران برصيد 3 نقاط

الزهور برصيد 3 نقاط

المقاولون العرب برصيد 3 نقاط

أكتوبر بدون رصيد

هليوبوليس بدون رصيد.

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة أن انتظام المسابقات المحلية هدف مجلس إدارة الاتحاد من أجل الحفاظ على مستوى جميع اللاعبين وخاصة الدوليين لتسهيل مهمة الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وكشف ياسر قمر أن مجلس إدارة الاتحاد في انعقاد مستمر من أجل العمل على تطوير أداء المنتخبات الوطنية بعد النتائج الإيجابية للمنتخبات في الفترة الأخيرة.