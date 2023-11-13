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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 30ر 182 نقطة، أو ما يعادل 56ر0%، ليصل إلى 41ر32750 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0ر6 نقطة، أو26ر0%، ليصل إلى 72ر2342 نقطة.

الأسهم اليابانية صعود مؤشرات الأسهم اليابانية