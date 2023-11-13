صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 30ر 182 نقطة، أو ما يعادل 56ر0%، ليصل إلى 41ر32750 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0ر6 نقطة، أو26ر0%، ليصل إلى 72ر2342 نقطة.