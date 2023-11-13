التحريات تكشف لغز العثور على جثة "عاملة" داخل جمعية خيرية شهيرة بأبو النمرس

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول العثور على جثة فتاة داخل جمعية خيرية شهيرة بأبو النمرس، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الفتاة المتوفية تدعى "راندا.م" ٢٥ سنة، تعمل بالجمعية الخيرية التي ماتت بها، كانت تمر بأزمة نفسية قررت على إثرها التخلص من حياتها، شنقاً بإحدى غرف الجمعية.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بفحص جثمان العاملة، أنها كانت ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها إصابات ماعدا حز بالرقبة تتدلى من حبل مثبت بالسقف.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ابو النمرس من غرفة النجده بالعثور علي فتاه تعمل داخل جمعية خيريه متوفيه، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وجود جثة راندا م، وبه اثار خنق حول الرقبه.

وبعمل التحريات تبين أن الفتاه تعمل داخل الجمعيه وأنها حياتها شنقآ بسبب مرورها بأزمه نفسيه، ولا شبهه جنائية.