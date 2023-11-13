ads
الإثنين 13 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استعادة قنوات الاتصال العسكري أولوية بايدن خلال لقائه المرتقب مع شي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد مسؤول في البيت الأبيض الأحد أن استئناف الحوار بين الجيشين الأمريكي والصيني سيكون على رأس أولويات الرئيس جو بايدن خلال لقائه الأربعاء بنظيره شي جين بينج في سان فرانسيسكو، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان لقناة "سي بي إس" الأمريكية إن "الرئيس ملتزم بالعمل على استعادة التواصل بين الجيشين لأنه يعتقد أن هذا يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضاف "إنه يعتقد أن التواصل بين الجيشين ضروري لإدارة المنافسة بشكل مسؤول وضمان عدم تحول المنافسة إلى نزاع".

وأكد ساليفان في مقابلة مع قناة "سي إن إن" أن الحوار بين أكبر جيشين في العالم قطع حبله الصينيون.

ومن المقرر أن يلتقي جو بايدن وشي جين بينج يوم الأربعاء في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا التي تستضيف في الوقت نفسه قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

قنوات الاتصال العسكري بايدن شي جين بينج