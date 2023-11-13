استعادة قنوات الاتصال العسكري أولوية بايدن خلال لقائه المرتقب مع شي

أكد مسؤول في البيت الأبيض الأحد أن استئناف الحوار بين الجيشين الأمريكي والصيني سيكون على رأس أولويات الرئيس جو بايدن خلال لقائه الأربعاء بنظيره شي جين بينج في سان فرانسيسكو، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان لقناة "سي بي إس" الأمريكية إن "الرئيس ملتزم بالعمل على استعادة التواصل بين الجيشين لأنه يعتقد أن هذا يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضاف "إنه يعتقد أن التواصل بين الجيشين ضروري لإدارة المنافسة بشكل مسؤول وضمان عدم تحول المنافسة إلى نزاع".

وأكد ساليفان في مقابلة مع قناة "سي إن إن" أن الحوار بين أكبر جيشين في العالم قطع حبله الصينيون.

ومن المقرر أن يلتقي جو بايدن وشي جين بينج يوم الأربعاء في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا التي تستضيف في الوقت نفسه قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).