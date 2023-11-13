مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الأحد، منخفضًا 7.12 نقاط، ليقفل عند مستوى 10833.64 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 202 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البابطين، وعناية، واتحاد الخليج الأهلية، وأمانة للتأمين، والأصيل الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، وإم آي إس، ومهارة، والباحة، وأيان الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و9.94%.

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والأصيل، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، وسال، ومهارة، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 6.59 نقاط، ليقفل عند مستوى 23216.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 20 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.