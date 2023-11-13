أمانة العمل الجماهيري المركزية بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا تنظيميا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد أمين مسعود، اجتماعا تنظيميا مع الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيري المركزية، وأمناء العمل الجماهيري ب٢٧ محافظة، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

حضر الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب ، وأمين التنظيم، والنائب محمد المنزلاوي، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزي.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا فلسطين الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

و قد وجه النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، الشكر لأمانة العمل الجماهيري، لما قدمته خلال الفترة السابقة من مجهود ملموس، لافتا لتواجد الحزب القوي على الساحة، ومع المواطنين في الشارع، منوها إلى إن الحزب جزء أساسي في الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وقال المهندس أحمد أمين مسعود، أمين العمل الجماهيري، إن أمانة العمل الجماهيري تعد العمود الفقري للحزب، ومع الاستحقاق الانتخابي في ظل المتغيرات الكبيرة التي تحدث في الفترة الأخيرة بالمنطقة، أدرك الشعب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب رؤية ثاقبة.

وفي ختام الاجتماع، سلم النائب أحمد عبد الجواد أمين التنظيم، دروع تكريم أمناء العمل الجماهيري بالمحافظات الأفضل أداء عن الشهور الثلاثة الأخيرة وهي محافظات: "المنيا، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، السويس، أسيوط، مطروح، سوهاج، القاهرة".