هيئة مكتب أمانة التدريب والتثقيف المركزية بـ"مستقبل وطن" تناقش خطة عملها لفترة الدعاية للانتخابات الرئاسية

عقدت هيئة أمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس النائب أحمد الجندي، اجتماعاً تنظيمًا لمتابعة خطة عمل الأمانة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الحزب للمرشح عبد الفتاح السيسي، وكذلك حملة التوعية تجاه مستجدات القضية الفلسطينية.

وأكد المهندس النائب أحمد الجندي أمين التدريب والتثقيف، انتهاء الأمانة من العديد من الملفات والموضوعات التي تهدف إلى التوعية وإيضاح الصورة وحصر إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ 10 سنوات الماضية، بالتزامن مع انطلاق المؤتمرات الجماهيرية لحزب مستقبل وطن بمختلف المحافظات منذ بداية فترة الدعاية الانتخابية.

وخلال الاجتماع طرح أعضاء هيئة مكتب أمانة التدريب والتثقيف، عددا من المقترحات في إطار خطة عمل الأمانة خلال المرحلة الحالية والتركيز علي الانتخابات الرئاسية والقضية الفلسطينية