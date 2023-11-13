خالد جلال ينعى الفنان عثمان محمد علي

نعى المخرج خالد رئيس قطاع الإنتاج الثقافي القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى الفنان الكبير عثمان محمد علي، و الذي وافته المنية اليوم ، بعد حياة حافلة بالابداع، تاركا أعمالًا محفورة في ذاكرة جمهوره ما بين السينما و التلفزيون.

شارك الفنان عثمان محمد على في العديد من الأعمال الدرامية و السينمائية ، من أهم أعماله الدرامية " عائلة الحاج متولي، لن أعيش في جلباب أبي، الضوء الشارد، عصر الأئمة، أبو حنيفة النعمان"، و في السينما شارك الراحل في عدة أعمال منها " دنيا ، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة .