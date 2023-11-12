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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة العالمية: خروج مستشفى الشفاء في غزة عن الخدمة

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء
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 أعلنت منظمة الصحة العالمية خروج مستشفى الشفاء في غزة عن الخدمة. ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الأحد، في نبأ عاجل لها، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت أمس السبت خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة بعد نفاد الوقود، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للمستشفى الذي بدأ مساء الجمعة.

وأوضح الدكتور أشرف القدرة المتحدث الرسمي باسم الوزارة في غزة أنّ المستشفى محاصرٌ من قبل القوات الإسرائيلية، وأنّ القصف مستمرٌ سواء على محيط المستشفى أو على مبانيه الداخلية، بحسب القدرة.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي شٌن غارات عنيفة على محيط المستشفى. 

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