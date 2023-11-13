ads
الإثنين 13 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية تتفقد مستشفي شبين الكوم التعليمي

جانب من التفقد
جانب من التفقد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قامت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بالمرور على مستشفي شبين الكوم التعليمي، وكان في استقبالها الدكتور تامر مقشط مدير المستشفي، حيث تفقدت أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة للوقوف علي احتياجات المستشفي وإزالة أي معوقات بالعمل مع بحث سبل التعاون بين المستشفي ومديرية الشؤون الصحية بالمنوفية .

حضر الجولة الدكتور هيثم سلامة مسئول الأشعة بإدارة العلاجي بالمديرية ، وفريق الرقابة الداخلية بالمديرية ومسئولي المكتب الفني ، حيث تمت متابعة بعض طلبات المواطنين في المستشفى وتم التواصل لتنفيذها ، وفي نهاية المرور تم عمل إجتماع لمناقشة ملاحظات المرور.

الشؤون الصحية المنوفية شبين الكوم التعليمى مستشفى شبين الكوم التعليمى وكيل وزارة الصحة