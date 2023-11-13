وكيل وزارة الصحة بالمنوفية تتفقد مستشفي شبين الكوم التعليمي

قامت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بالمرور على مستشفي شبين الكوم التعليمي، وكان في استقبالها الدكتور تامر مقشط مدير المستشفي، حيث تفقدت أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة للوقوف علي احتياجات المستشفي وإزالة أي معوقات بالعمل مع بحث سبل التعاون بين المستشفي ومديرية الشؤون الصحية بالمنوفية .

حضر الجولة الدكتور هيثم سلامة مسئول الأشعة بإدارة العلاجي بالمديرية ، وفريق الرقابة الداخلية بالمديرية ومسئولي المكتب الفني ، حيث تمت متابعة بعض طلبات المواطنين في المستشفى وتم التواصل لتنفيذها ، وفي نهاية المرور تم عمل إجتماع لمناقشة ملاحظات المرور.