في ذكرى رحيل محمود عبد العزيز.. الإسكندرية تودع فنانا سكندريا جديدا.. أبرز المعلومات عن الراحل عثمان محمد على

في الذكرى السابعة على وفاة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ابن الإسكندرية، فقدت الإسكندرية اليوم واحدا من أبرز نجوم الدراما المصرية وهو الفنان عثمان محمد على.

وتوفي اليوم الفنان عثمان محمد علي، والد الفنانة سلوى عثمان، عن عمر يناهز 88 عامًا، إثر تعرضه لسكتة قلبية، مخلفًا وراءه أعمال درامية كبيرة ومميزة بين جمهوره المصري والعربي، وفي السطور التالية سوف نقدم لكم أبرز المعلومات عن الراحل عثمان محمد علي:

ولد الفنان عثمان محمد علي في مدينة الإسكندرية، عام 1935م، عمل مع العديد من نجوم الدراما قديمًا ومنهم عبد الله وحمدي غيث، وأحمد عبد الحليم، وجلال الشرقاوي، وغيرهم.

عمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، وبجانب عمله موظفًا في أحد البنوك، بدأ مشواره الفني في الخمسينات عندما كان عمره 19 عامًا، بدأ عام 1954 في مسلسل «حب وإلهام»، ثم توالت الأعمال الدرامية، وأبرزهم «للحب رأي آخر»، و«ومهاجر إلى الصعيد»، و«والفنان والوهم».

لتتوالى بعد ذلك الأدوار الثانوية، والذي أبدع فيها وكانت أدوار مميزة، حيث شارك في مسلسل «رأفت الهجان، وحارة المحروسة، ولن أعيش في جلباب أبي، والإمام الشافعي، جبل الحلال، أنا عشقت، والسيدة الأولى، أنا شهيرة.. أنا الخائن».

وقدم العديد من الأعمال السينمائية ومنها فيلم أشغال شاقة عام 1985، كما شارك في عدة أعمال، أبرزها: «امرأتان ورجل»، و«ثمن الغربة»، و«أمن دولة»، و«شجيع السيما" جانب تأليفه واحد من أبرز الكتب وهو "فن صناعة الكلام"، حيث يشرح فيها أهمية الكلمة وكيفية صياغتها وصناعة

قام بتقديم 250 عملا فنيا، وكانت آخر أعماله مسلسل حي السيدة زينب عام 2021.