ختام مبادرة المستوى المليوني الثاني لتعزيز دور الشباب المصري في تنمية القارة الإفريقية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي مبادرة المستوي المليون التالي“ 1 Million Next Level” لتعزيز دور الشباب المصري في تنمية القارة الإفريقية، في إطار يوم الشباب الأفريقي، وتفعيلا لتوصيات اجتماع وزراء الشباب والرياضة الافارقة بإثيوبيا خلال العام الحالي، بحضور الأستاذة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات، ومجموعة من خبراء مفوضية الاتحاد الافريقي، والذي امتد علي مدار يومي 11 و12 نوفمبر الجاري.

واستكملت المباردة في يومها الثاني ورش العمل التي هدفت للتعريف ب التسويق الرقمي وريادة الأعمال وتنمية مهارات الشباب وكيفية التواصل مع الآخرين بشكل فعال وجيد، للارتقاء بالشباب الافريقي واتاحة جميع الفرص للتعليم والتوظيف وريادة الأعمال لفتح أسواق العمل للشباب في كافة الدول الافريقية، وأدار الورش كل من السيد غازي، والسيدة جانيت ماشوكا، والسيد بريان تشيسولي من أكاديمية trace.

ويشتمل يوم الشباب الأفريقي علي تنفيذ مبادرة "المهارات وتوظيف الشباب " بمشاركة 200 من الشباب حديثي التخرج ورواد الأعمال، ويهدف إلي بناء مهارات التوظيف للشباب، وتستهدف الوصول إلي تأهيل 300 مليون شاب أفريقي بحلول 2030 .

كرمت الأستاذة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات، ومجموعة من خبراء مفوضية الاتحاد الافريقي، الشباب المشاركين في المبادرة بهدف تمكين وتوظيف الشباب، وتم التقاط الصور الجماعية التذكارية.

