«يديره طالبان».. تشميع مركز طبي بدون ترخيص بالعمرانية

فتحت نيابة العمرانية الجزئية التحقيق مع مسؤلي مركز طبي يُدار بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المركز الطبي يديره طالبين بكلية الطب وكلية التمريض، كما عاينت النيابة المركز وتبين أنهم ليس مرخص، والقائمين على إدارته ليس معهم أوراق تثبت مزاولتهم للمهنة كونهم طلاب، وشرحت معاينة النيابة أن المركز حضانات، وغرفة للكشف، وغرفة عمليات، وغرف إقامة، وتم مصادرة محتويات وتشميع المركز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالجيزة “العلاج الحر” وحي العمرانية، من ضبط مركز طبي يدار بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة.

حيث وردت معلومات إلي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة مفادها تواجد مركز طبي يدار بدون ترخيص بدائرة القسم، وبعد التأكد من صحة المعلومات وبالتنسيق مع حي العمرانية ومديرية الصحة بالجيزة "العلاج الحر" تمت مداهمة المركز، وتبين أنه مركز طبى بدون ترخيص يديره طالبين طب وتمريض، والمركز عبارة عن حضانات، وغرفة كشف، عمليات، غرف إقامه، وتم مصادرة محتويات وتشميع المركز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.