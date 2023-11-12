البيت الأبيض يندد بمشروع قانون اقترحه الجمهوريون لتمويل المؤسسات الفيدرالية الأمريكية

ندد البيت الأبيض بمشروع قانون الجمهوريين لخطة مؤقتة لتمويل المؤسسات الفدرالية الأمريكية المهددة خلال أيام قليلة باحتمال تعطل نشاطها، أو الإغلاق الحكومي.

وقالت السكرتيرة الصحفية للرئاسة الأمريكية كارين جان بيير، فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى بشأن اقتراح الإغلاق الجمهورى، اليوم الأحد: إن هذا الاقتراح لن يسفر إلا عن "مزيد من الفوضى الجمهورية ومزيد من عمليات الإغلاق".

وأضافت أن "الجمهوريين فى مجلس النواب يضيعون وقتا ثمينا فى اقتراح غير جدى تعرض لانتقادات شديدة من أعضاء الحزبين".

وأفادت جان بيبر بأن الإغلاق الجمهورى من شأنه أن يعرض الأمن القومى والأولويات المحلية الحاسمة للخطر، بما فى ذلك عن طريق إجبار أعضاء الخدمة العسكرية على العمل بدون أجر.

وتابعت قائلة "يحتاج الجمهوريون فى مجلس النواب إلى التوقف عن إضاعة الوقت على انقساماتهم السياسية وأداء وظائفهم والعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لمنع الإغلاق الحكومي".

وبحسب بيان البيت الأبيض، يأتى اقتراح مجلس النواب الجمهورى بعد أيام فقط من اضطرار الجمهوريين فى مجلس النواب إلى سحب اثنين من مشاريع قوانين المخصصات المتطرفة الخاصة بهم، مما يزيد من تعميق خللهم الوظيفي.

جدير بالذكر أنه بموجب هذه الخطة غير المعتادة، سيتم تمرير بعض مشاريع القوانين الضرورية للحفاظ على استمرار الخدمات الفدرالية فى إطار قانون قصير الأجل حتى 19 يناير، فيما سيتم تأجيل الباقى إلى 2 فبراير.

وانتقد بعض الجمهوريين الخطة لأنها لا تشمل تخفيضات التمويل التى يأملونها.