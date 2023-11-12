إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بترويج مواد مخدرة عبر فيس بوك بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة باحالة عاطل للجنايات للمحاكمة وذلك لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها عبر موقع "فيس بوك"، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين وسلاح ناري قبل ترويجهما على عملائه بدائرة القسم .

تعود الواقعة فى إطار كشف حقيقة تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إدعاء صاحب الحساب المشار اليه بقيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمنطقة كوبرى القبة بمحافظة القاهرة بإجراء التحريات من خلال التعامل الفنى أمكن تحديده وضبطه وتبين أنه ( مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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