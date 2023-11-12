فنلندا مستعدة لدعم الإصلاحات في أوكرانيا في مسارها نحو الاتحاد الأوروبي

أكد وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيل تافيو، دعم هلسنكي للتكامل الأوروبي مع أوكرانيا واستعدادها لدعم عملية إعمار البلاد جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الجارية في مسارها للانضمام إلى التكتل الأوروبي.

وقال تافيو، في مقابلة مع وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية اليوم الأحد، إن "فنلندا تدعم المسار الأوروبي لأوكرانيا ونحن على استعداد لدعم أوكرانيا في الإصلاحات المطلوبة في مسار التكامل مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "نحن معجبون بالجهود التي بذلتها أوكرانيا حتى الآن، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة للغاية، وتدرس فنلندا حاليًا حزمة توسيع المفوضية الأوروبية".

وتابع: "جهود الإعمار في أوكرانيا يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الإصلاحات اللازمة في مسار البلاد نحو الاتحاد الأوروبي".

يشار إلى أنه في الثامن من نوفمبر الجاري، أوصت المفوضية الأوروبية بأن يبدأ المجلس الأوروبي مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا، وفي ظل ظروف معينة، مع البوسنة والهرسك.

وبالإضافة إلى ذلك، أوصت المفوضية الأوروبية بأن يمنح زعماء الاتحاد الأوروبي وضع الدولة المرشحة لجورجيا، على أن يتم النظر في هذه القرارات خلال قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل.