ads
الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فنلندا مستعدة لدعم الإصلاحات في أوكرانيا في مسارها نحو الاتحاد الأوروبي

فنلندا
فنلندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيل تافيو، دعم هلسنكي للتكامل الأوروبي مع أوكرانيا واستعدادها لدعم عملية إعمار البلاد جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الجارية في مسارها للانضمام إلى التكتل الأوروبي.

وقال تافيو، في مقابلة مع وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية اليوم الأحد، إن "فنلندا تدعم المسار الأوروبي لأوكرانيا ونحن على استعداد لدعم أوكرانيا في الإصلاحات المطلوبة في مسار التكامل مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "نحن معجبون بالجهود التي بذلتها أوكرانيا حتى الآن، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة للغاية، وتدرس فنلندا حاليًا حزمة توسيع المفوضية الأوروبية".

وتابع: "جهود الإعمار في أوكرانيا يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الإصلاحات اللازمة في مسار البلاد نحو الاتحاد الأوروبي".

يشار إلى أنه في الثامن من نوفمبر الجاري، أوصت المفوضية الأوروبية بأن يبدأ المجلس الأوروبي مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا، وفي ظل ظروف معينة، مع البوسنة والهرسك.

وبالإضافة إلى ذلك، أوصت المفوضية الأوروبية بأن يمنح زعماء الاتحاد الأوروبي وضع الدولة المرشحة لجورجيا، على أن يتم النظر في هذه القرارات خلال قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل.

فنلندا إعمار البلاد أوكرانيا