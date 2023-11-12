التصديري للصناعات للكيماويات: نستهدف نمو صادرات القطاع لأفريقيا بنسبة 10% خلال 2024

شارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم في المعرض الافريقي للتجارة البينية تنفيذا لخطته الإستراتيجية الهادفة إلي تنمية صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة لمختلف الأسواق الدولية بشكل عام والسوق الأفريقي بشكل خاص لما يمثله من أهمية أمام المنتجات المصرية.



وأكد أبو المكارم أن استضافة هذا المؤتمر بكافة فعالياته يؤكد على مدى الثقة الدولية والإقليمية لجمهورية مصر العربية وقدرتها على استضافة حدث يضم أكثر من 1950 عارض أجنبي وأهميتها كبوابة لأفريقيا وقدرتها على توفير كافة الأدوات والآليات اللازمة لتحقيق الهدف من المؤتمر وهو تعزيز مشروعات التصنيع وتحقيق معدلات نمو إيجابية في حجم التجارة البينية بين دول القارة الافريقية.

وجاءت مشاركة المجلس بتكليف من وزير التجارة والصناعة و بالمشاركة مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك ما بين مصر وأفريقيا تحت مظلة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، في إطار خطة المجلس الهادفة لنمو الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 10% خلال 2024.

وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس خلال اليوم الثالث من فاعليات المعرض إنه يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وذلك من خلال المشاركات المتنوعة من حيث الدول الأفريقية المشاركة وكذلك تنوع العارضين بين هيئات دولية، وجهات و مؤسسات حكومية و مشترين وبنوك وشركات تمويل فضلا عن شركات تسعى لاستيراد العديد من المنتجات ومستلزمات الإنتاج والكيماويات الوسيطة والأسمدة و المخصبات الزراعية والصناعات البلاستيكية من مصر بالنسبة لقطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة.

ويعد المعرض الافريقي للتجارة البينية هو الحدث الأبرز في سوق التجارة الأفريقية. ومنصة فريدة في أفريقيا لاستكشاف فرص الاستثمار وتوقيع الاتفاقيات وتعزيز التعاون الدولي