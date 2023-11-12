مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي بتعادل مثير مع تشيلسي

حقق فريق تشيلسي تعادلاً مثيرًا مع ضيفه مانشستر سيتى ، بهدفين لمثلهما، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، على ملعب "ستامفورد بريدج" في إطار منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، أهداف المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 25، وأدرك تشيلسي التعادل عن طريق رأسية المدافع تياجو سيلفا في الدقيقة 29، وأضاف زميله رحيم سترلينج الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل أن يتمكن مانويل أكانجي من تسجيل هدف التعادل للفريق السماوي في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، سجل هالاند الهدف الثالث في الدقيقة 47، قبل أن يحرز نيكولاس جاكسون هدف التعادل في الدقيقة 67 من اللقاء، وسجل رودرى الهداف الرابع لفريق مانشستر سيتى بالدقيقة 86، لكن أبت المباراة أن تنتهى دون اشتعال الأثارة حيث تعادل كول بالمر للبلوز من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وبهذا التعادل، تصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما رفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر.

