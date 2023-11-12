طلاب ذوى الهمم يحصدون 7 ميداليات ذهبية فى البطولة الإقليمية باستاد جامعة القاهرة

شارك طلاب ذوى الهمم( الصم وضعاف السمع) بالقاهرة ، في البطولة الإقليمية لمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية )والتى أقيمت اليوم الأحد على ملاعب جامعة القاهرة.

وحصد طلاب القاهرة من مدارس (الصم وضعاف السمع ) على سبع ميداليات ذهبية فى بطولة السلة، بالإضافة إلى فوز الطالبة / زينب عبد الرحمن بالمركز الأول فى بطولة ألعاب القوى ( وثب ).

وفازت الطالبة زينب عبد الرحمنبالمركز الثالث فى بطولة ألعاب القوى ( جري ) فوز الطالب يوسف سيد بالمركز الثالث في بطولة ألعاب القوى.

وأعرب " مدير المديرية " عن مدى فخره وسعادته بما حققه أبناؤه ذوى الهمم وإصرارهم على التغلب على كافة التحديات والصعوبات وتحقيق أهدافهم والوصول إلى أعلى المستويات.

وشدد على اهتمام مديرية التربية والتعليم بذوي الهمم ، واتخاذ التدابير الملموسة لتهيئة بيئة مناسبة لهما، حيث أنهما جزء لا يتجزأ عن المجتمع، ولهما حقوق، ومن حقهما الاندماج في المجتمع .