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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أسوان.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أتوبيسين بطريق أبوسمبل - أرقين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم، الأحد، فى حادث تصادم أتوبيسين اثنين على طريق "أبوسمبل - أرقين" جنوب محافظة أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغاً بوقوع حادث تصادم أتوبيسين اثنين على طريق "أبوسمبل - أرقين" جنوب محافظة أسوان، وأصيب فى الحادث 3 أشخاص بكدمات وسحجات مختلفة، وهم: "شاذلى عيد طه، 39 سنة، حجاج مصطفى محمد، 53 سنة، محمد الأنصارى عبد الله، 60 سنة" وتم نقلهم إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
وشهدت مدينة أبوسمبل السياحى جنوب محافظة أسوان، اليومين الماضيين تساقط أمطار خفيفة بجانب هبوب رياح محملة بالأتربة، فى طقس مفاجئ أقصى جنوب مصر، وسجلت درجات الحرارة فى المدينة السياحية العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 24 ، مع انتشار متقطع للسحب فى سماء المدينة.

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