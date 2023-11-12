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الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا: الدولة تسعى إلى تحفيز القطاع الخاص ودعم المستثمرين

محافظ المنيا يؤكد
محافظ المنيا يؤكد أن الدولة تسعى إلى تحفيز القطاع الخاص
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ترأس اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الأحد اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي لعرض الفرص التجارية والاستثمارية للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع بالقارة الإفريقيـة سـواء مـن خـلال الاستثمار أو التصدير ضمن الاستعداد للمشاركة فى الدورة الثالثة لمعرض التجـارة البينيـة الإفريقية في نوفمبر الجارى بالقاهرة.
جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة واسماعيل الفحام مدير المنطقة الصناعية و مروان محمد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء الوحدات المحلية والمستثمرين من أصحاب المشروعات والشركات بالمحافظة .
أكد محافظ المنيا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص وتسعى إلى تحفيز الشركات و أصحاب المشروعات ودعم المستثمرين من خلال التنسيق التام مع القطاع الحكومى لتذليل أي عقبات أمامهم وتقديم كافة أوجه الدعم .
وأشار المحافظ إلى أن المعرض يهدف إلى تعزيز التجارة البينية بـيـن الـدول الإفريقيـة وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص المصري في القارة الإفريقية، بما يضمن عقد شراكات من شأنها دعم المستثمرين وتقديم البدائل والحلول، وفتح قنوات اتصال مستمرة وبناءة مع المستثمرين ومؤسسات الأعمال والاستفادة مـن الـفـرص التجارية والاستثمارية.
 

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اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي البنك الافريقي للاستيراد والتصدير اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة