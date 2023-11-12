"القاهرة الإخبارية": 76% من الإسرائيليين يطالبون باستقالة نتنياهو.. وأمريكا تبحث عن بديل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت: إن الإدارة الأمريكية طلبت توضيحًا من إسرائيل حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن استمرار السيطرة على قطاع غزة.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس دانا أبو شمسية، إن تصريحات نتنياهو جعلت الولايات المتحدة تفكر في بديل لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وفتح أبواب أخرى مع قادة إسرائيليين جدد مثل جانت ولابيد وبينيت.

وأشارت إلى أن تصريحات قادة الحرب في إسرائيل في الفترة الأخيرة وصفت بالجنون، وأن إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعتبر أن إسرائيل تحرر غزة من الفلسطينيين، وتعيدها إلى إسرائيل، مضيفة أن مستقبل نتنياهو السياسي بعد الحرب قد ينتهي.

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن استطلاعات الرأي في الشارع الإسرائيلي أوضحت أن 76% من الإسرائيليين لا يريدون نتنياهو في الحكومة بسبب ما حدث في السابع من أكتوبر، والعلاقات بين نتنياهو والرئيس الأمريكي بايدن ليست جيدة وهناك تراجع في الثقة بينهما.