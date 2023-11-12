سكرتير مساعد قنا يقود حملة مرورية لمتابعة التزام سائقي الأجرة بالتعريفة المقررة

قاد محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، حملة مرورية أمام نقطة تفتيش البياضية ، لمتابعة مدى إلتزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المقررة، رافقه المقدم أدهم يوسف مدير مباحث المرور ، و أحمد فيصل مدير إدارة مواقف قنا.

واستوقف السكرتير العام المساعد والمقدم أدهم يوسف سيارات الأجرة وسؤال المواطنين حول مدى إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة،‏ وأكد عدد كبير من المواطنين أن السائقين ملتزمين بتحصيل التعريفة المقررة دون أى زيادة، بإستثناء عدد من السائقين تبيّن قيامهم بتحصيل أجرة زيادة بالمخافلة للتعليمات، وتم سحب رخصهم وتحرير مخالفات وغرامات مالية ضدهم .

ومن جانبه دعا السكرتير العام المساعد المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سيارة يقوم سائقها بزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة ، كما شدد المحافظ على سائقي سيارات الأجرة بضرورة الإلتزام بالتعريفة المقررة ، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية ، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكدا علي حرص اللواء أشرف الداودى محافظ قنا نحو السعى لتطبيق سيادة القانون ، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة .