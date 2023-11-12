زي النهارده.. ميلاد مارلين مونرو الشرق الفنانة "هند رستم"

في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر 1931م، ولدت مارلين مونرو الشرق الفنانة هند رستم، في حي محرم بك بالإسكندرية في ١٢ نوفمبر من عام ١٩٣١م، حيث ولدت الفنانة هند حسين مراد رستم الشهيرة بهند رستم لأب مصري من أصول تركية يعمل ضابط شرطة، وتلقت تعليمها في مدرسة "سان فانسان دي بول" وفي عام ١٩٤٦م و بعد طلاق والديها إنتقلت للعيش في القاهرة.

أثناء دراستها إشتركت في العديد من الأنشطة الفنية بالمدرسة ونما حبها للفن شيئاً فشيئاً، ومن كثرة حبها للسينما شاركت في العديد من الأفلام ككومبارس صامت منها مشهد في فيلم "غزل البنات".

ويعود الفضل في اكتشافها فنيًا للمخرج الكبير حسن الإمام الذي أسند إليها العديد من الأدوار التي أبرزت موهبتها الفنية فأصبحت من نجمات الصف الأول و لقبت ب مارلين مونرو الشرق.

قامت بالعديد من الأعمال التي أثرت التراث السينمائي المصري من أهمها "حياتي عذاب" و”الزوج العازب” و”الراهبة” و”اعترافات زوج” و”شفيقة القبطية” و”دماء على النيل” و”إشاعة حب” و”صراع في النيل”و”لوكاندة المفاجآت” و”رد قلبي” و”لا أنام” و”ابن حميدو” و”أنت حبيبي” و”انتصار الإسلام” وغيرهم.

تزوجت الفنانة هند رستم مرتين الأولى في بداية حياتها الفنية من الفنان حسن رضا وأنجبت إبنتها الوحيدة بسنت ثم تزوجت من الطبيب محمد فياض وكان ثاني وآخر أزواجها.

اعتزلت الفنانة هند رستم عالم الفن في أواخر السبعينيات، و فضلت العيش بعيداً عن الأضواء، وتم تكريمها من قِبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٩٣م.

وفي الثامن من أغسطس من عام ٢٠١١م ودعت نجمتنا الجميلة عالمنا إثر إصابتها بأزمة قلبية.