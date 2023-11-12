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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مراسل "القاهرة الإخبارية": ما يحدث في خان يونس حاليًا أشبه بالمجزرة

غارات جديدة
غارات جديدة
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أكد مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر، أن منطقة خان يونس في قطاع غزة شهد غارات جديدة مكثفة والطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق حاليًا مع قصف مدفعي كبير، وحركة الإسعاف لا تتوقف من أجل نقل المصابين.

وأشار إلى أن ما يحدث في خان يونس حاليًا أشبه بالمجزرة، ولم يتم تحذير المواطنين في جنوب غزة قبل القصف الإسرائيلي العنيف، الذي قد يسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، ومستشفى ناصر بخانيونس يعاني من نقص حاد في الأدوية والمساعدات الطبية، فضلًا عن الوقود الذي قد ينفذ في أي وقت.

وأضاف أن الأوضاع بمستشفى ناصر كارثية، وأعداد النازحين من الشمال إلى الجنوب في ازدياد، الأمر الذي يجعل المستشفى غير قادرة على التعامل مع كل هذا الكم من الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن المواطنين بمستشفى ناصر يشربون مياها غير صالحة للاستخدام الآدمي، ولكن مجبرين على ذلك بسبب نقص مياه الشرب الصالحة.

مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر غارات جديدة خان يونس