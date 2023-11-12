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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح ميدان فرس النهر بمثلث الشركات بمنطقة وادي القمر

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
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افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صباح اليوم ميدان فرس النهر بمثلث الشركات بمنطقة وادي القمر بنطاق حي العجمي وكذلك تفقد تطوير ورفع كفاءة أحواض سي جل ومسجد الحبيب، وذلك في إطار مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها" لتطوير الميادين وزيادة المسطحات الخضراء اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وخلال تفقد محافظ الإسكندرية لأعمال التطوير أكد علي ضرورة استمرار متابعة أعمال الصيانة والحفاظ على الزراعات والمظهر  الحضاري للميادين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد والمشرف العام على المسابقة، وهدى أبو كليلة رئيس حي العجمي، والعميد محمد عابدين مدير الإدارة العامة لنظافة وتجميل المدينة، ومحمد الحلواني مدير الإدارة العامة للحدائق المركزية، والدكتور طارق القيعي عميد  كلية الزراعة الأسبق وعضو لجنة التقييم، والدكتور محمد كشك وكيل كلية الفنون الجميلة وعضو لجنة التقييم، والدكتورة أسماء السيد ‏‎المدرس بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة وعضو لجنة التقييم.

أعمال الصيانة الهندسة المعمارية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤية مصر 2030 قسم الهندسة المعمارية كلية الفنون الجميلة كلية الزراعة كلية الهندسة محافظ الإسكندرية وادى القمر