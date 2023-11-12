ليفركوزن يسحق يونيون برلين برباعية في طريقه لصدارة الدوري الألماني

استعاد فريق باير ليفركوزن صدارة الدوري الألماني، بعد فوزه الكبير، مساء اليوم الأحد،على ضيفه يونيون برلين بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من المسابقة.

أحرز رباعية ليفركوزن، اليخاندرو جريمالدو في الديقة 23، وأوديلون كوسونو في الدقيقة 57، وجوناتان جلاو تاه في الدقيقة 73، وناثان تيلا في الدقيقة 83.

ويعد هذا الفوز السابع على التوالي لباير ليفركوزن في الدوري الألماني، والعاشر في المسابقة بعد خوض 11 لقاء، حيث تعادل الفريق مرة وحيدة، ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 31 نقطة في صدارة جدول الدوري، بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ الذي تراجع للمركز الثاني، فيما توقف رصيد يونيون برلين عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.