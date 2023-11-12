محافظ أسوان يلتقي وفد وزارة التعليم لاستعراض جهود إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتورة رانده شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام ، وذلك بحضور الدكتور أيمن عبد العزيز بالمكتب الفني للتعليم العام بالوزارة ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، بالإضافة إلى ممثلى معهد جوته ومؤسسة فيرى نايل ، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة .

جاء ذلك فى إطار الجهود المتواصلة لتحقيق التكامل بين كافة مؤسسات الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تفعيل دور المسئولية المجتمعية الهادفة لخلق بيئة نظيفة ، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

ومن جانبه، قدم اللواء أشرف عطية شكره للتعاون المثمر والبناء بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور رضا حجازى فى كافة المجالات التعليمية والمجتمعية ، مؤكداً على تقديم مختلف أوجه الدعم لإنجاح فعاليات ورشة العمل الجارى تنظيمها بأسوان.

وتستهدف ورش العمل التوعية التعليمية والمجتمعية وزيادة الوعى بأهمية جمع المخلفات البلاستيكية من نهر النيل ، ووضع الحلول الإيجابية لإعادة تدويرها إلى منتجات صالحة للإستخدام بصورة صحية آمنة ، وهو الذى يتكامل مع قيام وفد الوزراء وشركاء النجاح من الجهات المانحة بإعداد دراسة لتشغيل مصنع تدوير المخلفات الصلبة لخفض معدلات التلوث ، وخاصة من البلاستيك ، ليتم الإستغلال الأمثل لهذا المشروع ، ولاسيما فى ظل توافر الأرض المقام عليها المصنع ، ويحتاج فقط إلى تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة ، فضلاً عن مساهمته فى توفير فرص عمل للشباب ، والقضاء على ظاهرة النباشين بشكل كامل .

واستعرضت الدكتورة رانده شاهين والوفد المرافق لها الأنشطة المتنوعة التى يتم تنفيذها داخل ورشة العمل على يد كوكبة من المعلمين والمعلمات بأسوان ، وممثلين من مكتبة الإسكندرية لنقل الخبرات ورفع الكفاءات ، ومن أبرز ما تم عرضه بورش العمل أفكار متنوعة عن إعادة التدوير بالنسبة للمراكب المستهلكة وتبطينها بالمواد البلاستيكية الناتجة من التدوير ، والعمل على إعادة تسيرها فى نهر النيل مرة أخرى كمراكب صديقة للبيئة ، ليختتم ذلك بتنظيم معرض يوم الثلاثاء القادم يضم حصاد ونتاج ما تم تنفيذه فى ورش العمل من المنتجات المختلفة .

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان والوفد تقديراً للتعاون والدعم المتواصل بين الجانبين .

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