حماس وجدية في تدريب الزمالك استعدادًا لـ"أبو سليم" الليبي بالكونفيدرالية.. صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة الكونفدرالية.

من تدريب الزمالك اليوم

وخاض عمر جابر تدريبات تأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الضامة، وأدى اللاعب الفقرة التأهيلية برفقة محمود حمدي "الونش" بالركض حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية للفريق.

وانتظم محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في العضلة الخلفية، وأبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

زيزو من تدريب الزمالك اليوم

وشارك أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم، وأطمأن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب قبل مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم بصورة طبيعية.

وعقد معتمد جمال المدرب العام للزمالك جلسة خاصة مع البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق.

سامسون من تدريب الزمالك اليوم

وقدم معتمد جمال التهنئة لسامسون على الأداء الذي قدمه في مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر، مؤكدا له على ثقته الكاملة في قدراته.

معتمد جمال من تدريب الزمالك اليوم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.