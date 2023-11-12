حملة تموينية مكبرة تطوف شوارع دمياط وضبط المخالفين

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط حملة تموينية مكبرة بمشاركة دينا عبد الحكيم هيئة سلامة الغذاء ومجدي المغلاوي مفتش التموين بمديرية تموين دمياط وفاطمة عجمي مدير إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة والدكتورة دينا العيسوي مديرية الطب البيطري والدكتور محمد أيمن الشحات مديرية الصحة .

واستهدفت الجولة التفتيشية التحقق من مدي صحة وسلامة المواد الغذائية والاستهلاكية وجودة أماكن تخزينها كما تهدف هذه الجولات إلى تعزيز ثقة المواطن بالمواد الغذائية المتواجدة في الأسواق وضمان إلتزام التجار بالمعايير الصحية المعتمدة في تخزين وعرض المنتجات والبضائع وطرق التخلص من المواد منتهية الصلاحية والتأكد من ضبط أسعار السلع ورخص المحلات حيث يأتي ذلك في إطار الجهد المستمر للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين .





شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط على تكثيف المرور و المتابعة على المنافذ و المنشآت الغذائية بدمياط و تحت اشراف الدكتور عطية منصور مدير الادارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة .

وشنت ادارة الأغذية حملة مسائية لمراقبة الاغذية بواسطة مفتشي الأغذية بالمديرية وبمشاركة مكتب اغذية دمياط على بعض المناطق بمدينة دمياط

وكانت النتائج على النحو التالي حيث تم المرور على 60منشاة غذائية متنوعة 36منشاة تدار بدون ترخيص 8منشاة بها خطر داهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا وايقاف تشغيلها تم ضبط1344لتر مياه غازية غير مطابقة للمواصفة

تم اعدام 526كيلو اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم سحب 22عينة من الاغذية عالية الخطورة لفحصها للصلاحية للاستهلاك الادمى.