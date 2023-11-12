نائب محافظ أسوان تتفقد عددًا من المدارس للاطمئنان على انتظام الدراسة

قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بجولة تفقدية لمدرسة عبد الله حسين الإعدادية بنين والتى تضم 10 فصول بإجمالى 468 طالب ، ومدرسة الأقباط الإعدادية بنين والتى تضم 4 فصول بإجمالى 150 طالبا، علاوة على مدرسة السلطان أبى العلاء الابتدائية التى تضم 7 فصول بإجمالى 222 طالبا، بجانب قاعتين لرياض الأطفال تضم 25 طفلا، وقد رافق نائب المحافظ بالجولة التفقدية كل من عبد الكريم لطفى مدير التربية والتعليم ، وفيصل نعيم مدير عام التعليم العام ، وغنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الدورية لانتظام سير العملية التعليمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المناخ الملائم أمام الطلاب لزيادة معدلات التحصيل الدراسى.

وخلال الجولة شددت الدكتورة غادة أبو زيد بسرعة إنشاء مشربية لزيادة عدد منافذ المياه مع تركيب عدد 2 مبرد (كولدير) لسد احتياجات الطلاب من مياه الشرب بالمدارس الثلاثة .

كما حرصت الدكتورة غادة أبو زيد أثناء تفقدها للفصول الدراسية على مناقشة الطلاب للتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم وطموحاتهم المستقبلية ، بالإضافة إلى رصد نسب الحضور والكثافة الطلابية بكل فصل .

مكلفة المسئولين بضرورة إعداد تقرير يومى عن نسب الحضور والغياب بكل مدرسة على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة ، مع تفعيل إجراءات التنبيه والإنذارات للطلاب المتغيبين ، وتصعيد إجراءات فصل الطلاب المخالفين من خلال رفعها للمستويات الأعلى لاتخاذ القرار اللازم سواء فى الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم وذلك لضمان رفع نسب الحضور والحد من الغياب المتكرر .

ووجهت الدكتورة غادة أبو زيد بتشديد الرقابة والإشراف على مداخل المدارس الثلاثة ودورات المياه فيها وذلك للحد من الممارسات والسلوكيات الخاطئة والسلبية لبعض الطلاب ومنع خروجهم للشارع خلال الأوقات الرسمية لليوم الدراسى ، مع التأكيد على الإهتمام بتوفير وجبات التغذية المقررة ، وزيادة عدد الأنشطة الرياضية والفنية لإكتشاف ورعاية المواهب وتنمية المهارات لدى أبنائنا الطلاب ، بالإضافة إلى رفع مستوى النظافة العامة والإهتمام بإجراء الصيانة الدورية للمرافق العامة لتؤدى عملها على الوجه الأكمل .

وفى ختام جولتها التفقدية أعطت نائب المحافظ تعليماتها لمسئولى حى جنوب بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمحيط المدارس الثلاثة لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى المطلوب .

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