ads
الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في «البوابة».. أنقذوا مستشفى الشفاء.. قوات الاحتلال تُحاصر المبنى.. وتدمير قسم القلب بالكامل

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأثنين 13 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الأربعاء المقبل.. آخر موعد لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين 

حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية تستمر استعدادا للاستحقاق الانتخابى

أنقذوا مستشفى الشفاء.. قوات الاحتلال تُحاصر المبنى.. وتدمير قسم القلب بالكامل

الأمم المتحدة تستنكر قصف مقرها فى غزة.. وتدعو لوقف إطلاق النار..  وتُحذر من خطورة فرار مئات الآلاف من شمال غزة إلى الجنوب

وزارة الصحة بغزة: 1500 مريض يتلقون العلاج.. و٢٠ ألف مدنى يحتمون بالمكان

«هيئات الإفتاء» تدعو المحكمة الجنائية لاستكمال التحقيق فى جرائم الحرب الإسرائيلية

«أكسيوس»: كبير مستشارى «بايدن» يزور المنطقة لبحث جهود إطلاق الأسرى

مظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين ورافضة للحرب فى عواصم عالمية

العدد
البوابة غزة قوات الاحتلال مستشفى الشفاء الامم المتحده