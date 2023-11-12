اقرأ غدا في «البوابة».. أنقذوا مستشفى الشفاء.. قوات الاحتلال تُحاصر المبنى.. وتدمير قسم القلب بالكامل

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأثنين 13 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الأربعاء المقبل.. آخر موعد لتقديم طلبات تعديل مقر الاقتراع للناخبين

حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية تستمر استعدادا للاستحقاق الانتخابى

أنقذوا مستشفى الشفاء.. قوات الاحتلال تُحاصر المبنى.. وتدمير قسم القلب بالكامل

الأمم المتحدة تستنكر قصف مقرها فى غزة.. وتدعو لوقف إطلاق النار.. وتُحذر من خطورة فرار مئات الآلاف من شمال غزة إلى الجنوب

وزارة الصحة بغزة: 1500 مريض يتلقون العلاج.. و٢٠ ألف مدنى يحتمون بالمكان

«هيئات الإفتاء» تدعو المحكمة الجنائية لاستكمال التحقيق فى جرائم الحرب الإسرائيلية

«أكسيوس»: كبير مستشارى «بايدن» يزور المنطقة لبحث جهود إطلاق الأسرى

مظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين ورافضة للحرب فى عواصم عالمية