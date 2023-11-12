الأهلي يعاقب لاعبيه ماديًا بعد التعادل مع الجونة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فرض عقوبات مالية على لاعبي الفريق بعد التعادل أمام الجونة أمس في اللقاء المؤجل من الجولة الرباعة للدوري الممتاز.

وأبلغ خالد بيبو مدير الكرة بفريق الأهلي، اللاعبين بتوقيع عقوبة مالية وفقا للائحة الفريق التي تنص على خصم جزء من مستحقات اللاعبين في حال التعادل أو الهزيمة سواء في المسابقات المحلية أو القارية.

وفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول نقطتين في حملة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز بالتعادل الإيجابي مع الجونة بهدف أمس السبت على ملعب “خالد بشارة” في الغردقة .

يذكر أن مارسيل كولر المدير الفني للاهلي منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع من التدريبات وسافر غلى سويسرا مستغلا فترة التوقف الدولي.

وكان مسئولو النادي الأهلي، وقعوا عقوبات مالية كبيرة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الخروج من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم عقب التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي سلبيا في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وقال مصدر بالنادي الأهلي، إن جهاز الكرة قرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق والجهاز الفني، وفقًا للائحة الخاصة بالبطولة والتي وضعها خالد بيبو مدير الكرة بالنادي مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأضاف المصدر أن هناك عقوبات إضافية أيضا تتراوح بين 100 إلى 200 ألف جنيه على اللاعبين بسبب المستوى المتواضع في جميع المباريات وعدم تحقيق أي فوز في بطولة الدوري الأفريقي خلال 4 مواجهات أمام سيمبا وصن داونز ذهابًا وإيابا.