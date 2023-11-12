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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عبدالسند يمامة: سألغى الدروس الخصوصية حال فوزي بالرئاسة

المرشح الرئاسي عبدالسند
المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة
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قال المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إنّ مصر غنية بأبنائها في كل التخصصات، مشددًا على انه لو أصبح رئيس الجمهورية سيلغي الدروس الخصوصية فورا، لأنه تعليم موازٍ، والتعليم يجب أن يتم عبر المدرسة.

وأضاف يمامة، في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «انتخابات الرئاسة»، على قناة «المحور»، أنّ إصلاح التعليم هو بداية إصلاح الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر، موضحًا ان حزب الوفد خصص نحو 20% من الموازنة العامة للدولة للتعليم في عام 1950.

وتابع المرشح الرئاسي: "مصر تحتاج إلى المزيد من التطوير لملف التعليم، وأن نستلهم التجربة الأمريكية في تطوير التعليم، حيث حدثت هذه التجربة في عهد الرئيس ريجان، إذ تمت دراسة كيفية النهوض بالتعليم لمدة 18 شهرا".

المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة حزب الوفد إصلاح التعليم