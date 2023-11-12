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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مفاجأة.. تفاصيل الحرب البيولوجية في غزة للقتل طويل الأمد للفلسطينيين

الدكتور إسلام عنان
الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة
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كشف الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن أسلحة الدمار الشامل تنقسم إلى 3 أنواع وهي نووية وكيميائية وبيولوجية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النوعين الأول والثاني من السهل اكتشاف استخدامها.

ولفت إلى أن مرض الكوليرا متوقع ظهوره في قطاع غزة نتيجة عدم وجود مياه شرب، وتبدأ مراحله بالجفاف ووصولا لحالة من العصبية وانتهاء إلى الوفاة في حال توافر علاج له.

وأكد أن ما يحدث في قطاع غزة نوع من الحرب البيولوجية إلى جانب القتل المباشر من خلال القصف أو الموت بطريق غير مباشر من الأكل الملوث والجثث في الشوارع التي تتسبب في نقل الأمراض في ظل غياب دور المنشآت الصحية.

وأردف الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن الحرب البيولوجية في قطاع غزة قد لا تكون بشكل مباشر من خلال الفيروسات، ولكن كونهم في ظروف صحية غير آمنة أو جيدة يعتبر نوع من القتل طويل الأمد بمنعهم من مصادر الحياة وهو قتل غير مباشر.
 

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