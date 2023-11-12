بسبب مونديال الأندية ودوري الأبطال.. قمة الأهلي والزمالك مهددة بالتأجيل

باتت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز مهددة بالتأجيل للمرة الثانية، بعدما أعلنت لجنة المسابقات في وقت سابق إقامة مباراة القمة يوم 15 فبراير المقبل ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتأتي الأزمة في موعد مباراة الأهلي والزمالك بسبب ارتباطات فريق الأهلي بالمشاركة في كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر لـ"البوابة نيوز" أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أحد يومي 16 أو 17 فبراير المقبل في حال فوز الأهلي بأول مباراة في كأس العالم للأندية والتأهل إلى نصف النهائي.

واضاف المصدر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة أصبحت في أزمة كبيرة بعدما سبق وحددت يوم 15 فبراير المقبل موعدا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

وشدد المصدر على أن رابطة الأندية ستناقش وضع موعد بديل لمباراة القمة تحسبًا لإقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الموعد الذي حدده “كاف”.

يذكر أن الأهلي ينتظر الفائز من مواجهة أوكلاند سيتي واتحاد جدة السعودي في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في ديسمبر المقبل.

وفقد الأهلي أول نقطتين في مسابقة الدوري بالتعادل مع الجونة 1-1 على ملعب خالد بشارة أمس السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.